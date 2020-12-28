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Sosyal medya yıkıldı! Nusret ve CZN Burak dünyaca ünlü furbolcuları konuk etti!

Czn Burak olarak bilinen Burak Özdemir ve Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranlarında dünyaca ünlü futbol yıldızları Cristiano Ronaldo ve Gerard Pique'yi ağırladı.

Magazin / 28 Aralık 2020 Pazartesi 22:13
Sosyal medya yıkıldı! Nusret ve CZN Burak dünyaca ünlü furbolcuları konuk etti!

Dubai'de restoran açan Czn Burak olarak tanınan Burak Özdemir ve Nusret Gökçe, mekanlarında dünyaca ünlü futbol yıldızlarını konuk etti.

RONALDA, CZN BURAK'A GİTTİ

21. Yüzyılın en iyi futbolcusu seçilen ve ödülünü almak için Dubai'ye giden Cristiano Ronaldo soluğu Czn Burak olarak bilinen Burak Özdemir'in mekanında aldı.

Özdemir, Ronaldo ile çektirdiği hatıra fotoğrafını "21. Yüzyılın en iyi futbolcusu ve Czn Burak Dubai bir arada" notu ile paylaştı.

NUSRET DE PİQUE'Yİ AĞIRLADI

Dünyaca ünlü bir diğer Türk girişimci olan Nusret Gökçe de, Dubai'deki mekanında Rel Madridli Karim Benzama ile Barcelonalı Gerar Pique'yi ağırladı.

Pique, ünlü kasap Nusret Gökçe’nin tuz şovundan da yapmayı ihmal etmedi.

Cristiano RonaldoRonaldo

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