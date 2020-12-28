Seren Serengil hastalığını duyurdu

Bir süredir magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.



Hastaneye kaldırıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Serengil, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.



"BELLİ ETMEMEYE ÇALIŞTIM"

Seren Serengil, paylaşımında; "Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi.



46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak." dedi.



"YAZI GÖRMEZMİŞİM"

Serengil, sözlerine; "Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..." diye devam etti.



2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ayda 25 kilo vermişti.