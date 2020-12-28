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Demet Akbağ filmine sahip çıktı

İzleyen herkes tarafından eleştiriler alan “9 Kere Leyla”ya başrol oyuncusu Demet Akbağ sahip çıktı.

Magazin / 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:26
Demet Akbağ filmine sahip çıktı

Başrollerini Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu’nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Ezel Akay’ın oturduğu “9 Kere Leyla” dev kadrosuna rağmen beklentileri karşılamamış, hem sinema yazarları hem de izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

"FİLMİNE SAHİP ÇIKTI"

9 Kere Leyla'ya Demet Akbağ sahip çıktı. Nişantaşı’nda görüntülenen Demet Akbağ, filme yönelik olumsuz eleştiriler hatırlatılınca şöyle konuştu:

"PİŞMAN DEĞİLİM"

“Ben yaptığım her işin arkasındayım. Bugüne kadar hiçbir işimden pişmanlık duymadım, bu filmden de pişman değilim. Her film ya da dizi beğenilecek diye bir şey yok. Ben bu filmde severek oynadım.”

Demet AkbağHaluk Bilginer

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