Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü Türkücü hayatını kaybetti!

Bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gören Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Magazin / 25 Aralık 2020 Cuma 19:00
Ünlü Türkücü hayatını kaybetti!

Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz." dedi.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Gerçek ismi "Engin Ayhan" olan Engin Nurşani, 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya geldi. Annesi Alman vatandaşı olan Angelika Ayhan, babası ise Ozan Aşık Ali Nurşani'dir. Babası aslen Gaziantep'in İslahiye ilçesiden annesi ise Alman asıllıdır.

Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü "Adına bir çizik çektim" ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur. 2008 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e dönerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştır.

Dilek Nurşani ile evlidir ve "Ozan Ali" adında bir erkek çocuk sahibidir.

2019 yılının mayıs ayında gırtlak kanserine yakalanmıştır. Kısa süre önce rahatsızlanan ve gırtlak kanseri olduğu ortaya çıkan halk ozanı Engin Nurşani için bir moral gecesi düzenlenmiş ve çok sayıda sanatçı da bu geceye katılmıştır.

Almanya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement