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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz duyurdu! Fenomen dizi geri dönüyor

Bir dönemin reyting rekorları kıran her yaş grubundan insanı ekran başına kilitleyen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek bir haber verildi. Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz dizinin 2021 yılında ekranlara dönmeye hazırlandığını duyurdu. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor.

Magazin / 24 Aralık 2020 Perşembe 11:42
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz duyurdu! Fenomen dizi geri dönüyor

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi dizisi hakkında hayranlarını mutlu edecek bir haber geldi. 7'de 70'e herkesi ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisi hakkında yaşanan yeni gelişme dizi severleri heyecanlandırdı. Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtı haberimizin detayında...

Kurtla Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz dizi hakkında yaptığı açıklamalar ile hayranlarını sevindiren açıklamalara imzasını attı. Necati Şaşmaz, televizyon ekranlarında Kurtlar Vadisi dizisinin eski bölümlerinin yoğun bir ilgiyle izlenmesi üzerine yeni bölüm müjdesini de verdi. Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümlerinin geleceğinin müjdesinin verilmesi üzerine hayranları büyük mutluluk yaşadı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.



Kurtlar Vadisi Kaos Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Kurtlar Vadisi Kaos hakkında verilen yeni habere göre dizinin fragmanının ilerleyen günlerde izleyicilerin karşısına çıkacağı oldu. Dizinin hayranları detayları araştırmaya başlarken Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının Şubat ayında yayınlanacağı da öğrenildi. Necati Şaşmaz'ın yaptığı bir diğer açıklamaya göre dizinin senaryosuda yazılmaya başlandı.


Necati Şaşmaz

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