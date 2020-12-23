Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sefirin Kızı dizisinde şoke eden değişiklik

Geçtiğimiz sezondan bu yana Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı dizisi radikal bir kararla değişikliğe gitti. Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan dizisinin senaryo ekibi değiştirildi. Dizinin senaristleri birçok konuda izleyicilerin eleştirisine maruz kalmıştı.

Magazin / 23 Aralık 2020 Çarşamba 11:32
Sefirin Kızı dizisinde şoke eden değişiklik

Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Sefirin Kızı dizisi pazartesi akşamları Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi ile ilgili izleyicileri de şaşırtan sürpriz bir karar alındı.

ARTIK DİZİDE OLMAYACAKLAR

Sefirin Kızı dizisinin senaryo ekibi değiştirildi. Dizinin 2. sezonunda senaryonun gidişatından rahatsız olan izleyiciler tepkilerini sosyal medyadan dile getirmişti. Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem görevlerini Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur’a devretti.

Diziden yapılan açıklamada: “Sefirin Kızı, bir nöbet değişimi ile yoluna devam ediyor. Hikayemizin sahipleri sevgili Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kalemlerini sevgili Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur’a emanet ediyorlar. Eylem’e ve Ozan’a ekip arkadaşlarına hoş geldin diyoruz. 35. bölümden itibaren onlarla birlikte olacağız. Ayşe Ferda ve Nehir’in 34 bölüm boyunca anlattıklarını ekrana taşımaktan dolayı çok mutlu, hep birlikte hikaye anlatmaya ve ekrana taşımaya devam edecek olmaktan dolayı da çok heyecanlıyız.” ifadelerine yer verildi.

Dizinin ikinci sezonunda hem şiddet olayları hem de Gediz karakterinin git gide kötü bir role bürünmesi izleyicilerin hoşuna gitmemişti. Senaristlerin değişimiyle birlikte dizinin gidişatı ve Gediz karakterinin akıbeti önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Engin AkyürekNeslihan AtagülStar Tv

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement