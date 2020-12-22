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Ünlü çiftten beklenmedik hamle!

Ünlü şarkıcı Hakan Altun ve başarılı oyuncu Gonca Vuslateri'nin aşk yaşamaya başlaması magazin gündemine bomab gibi düşmüştü. Ünlü çift hakkında ortaya atılan iddia hayranlarını heyecanlandırdı. Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin evleneceği iddia edildi.

Magazin / 22 Aralık 2020 Salı 16:15
Ünlü çiftten beklenmedik hamle!

Geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başlayan Vasfiye teyze karakteri ile hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Gonca Vuslateri ve ünlü şarkıcı Hakan Altun'un evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çifti sürpriz bir kararla nikah masasına oturacak.

Hakan Altun'un Bodrum'daki evine yerleşmek için İstanbul'daki bütün eşyalarını toplayan Gonca Vuslateri'nin giderken yakın çevresine 'Evlenmeye gidiyorum. Yakında sürpriz var.' söylediği öne sürüldü.

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