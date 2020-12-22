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İşte Can Yaman'ın yeni projesi!

Son olarak 'Bay Yanlış' dizisinde rol alan oyuncu Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da, reklam anlaşmasının ardından bir de dizi anlaşması yaptı.

Magazin / 22 Aralık 2020 Salı 23:12
İşte Can Yaman'ın yeni projesi!

Türk dizi sektörünün son iki yıldır en çok aranan isimleri arasında yer alan, açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman, yurt dışına açılıyor...

Daha önce İtalya ve İspanya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan 31 yaşındaki oyuncu, İtalya'da dizide başrol oynayacak.

İTALYA'DA DUYURULDU

tv100'ün haberine göre; son olarak 'Bay Yanlış' dizisinde rol alan Can Yaman, ilk uluslararası dizi anlaşmasını İtalya'da yaptı.

Ünlü oyuncu, İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Luxvide'nin sahibi Luca Bernabei ile 'Sandokan' projesinin başrolü için anlaştı. Yaman'ın yeni projesi bugün tüm İtalya'ya duyuruldu.

'CAN YAMAN'I BİRÇOK TEKLİF ARASINDAN ALDIK'

İtalya'nın ünlü radyo istasyonu RTL'ye Can Yaman'la beraber konuk olan yapımcısı Luca Bernabei, projeyi ilk kez açıkladı: Can Yaman'ı birçok teklif arasından aldığımız için çok mutluyuz.

'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran 'Sandokan' karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.

İspanyaİtalya

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