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Gülben Ergen koronavirüse yakalandı

10 gün önce virüse yakalandığı öğrenilen şarkıcı Gülben Ergen’in, ağır semptomlara maruz kalmadığı öğrenildi.

Magazin / 22 Aralık 2020 Salı 16:31
Gülben Ergen koronavirüse yakalandı

Koronavirüs tüm dünyada etkisini daha da artırarak sürdürüyor…

Neredeyse 2 milyon kişinin ölümüne yol açan virüs, yerini şimdilerde yeni türüne bıraktı…

Mutasyona uğrayan korona, bulaşmaz ya da taşıcıyı olmaz denilen çocuklarda bile görülebilme oranını yükseltti.

GENÇ YA DA YAŞLI DİNLEMİYOR
Çin’in yüzlerce ülkenin başına bela ettiği koronavirüs; yaşlı, genç, zengin ya da fakir dinlemiyor…

Hemen hemen herkes bu hastalıktan nasibini alıyor… Tanınmış isimler de koronadan yakayı sıyıramıyor…

ÇOCUKLAR BABAYA GİTTİ
Onlardan biri de şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen oldu.

Ergen’in menajeri Özgür Aras'tan edinilen bilgiye göre, koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Şarkıcı, evde tedavi olurken; çocuklarını babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.

Ağır semptomlara maruz kalmadığı belirtilen Gülben Ergen’in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa Erdoğan

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