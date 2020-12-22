Berk Oktay davasında karar!

Savaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu uygunsuz görüntülerin yayınlanmasının ardından boşanma kararı almış ve ikili evliliğini noktalamıştı. Berk Oktay eski eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan davacı olmuştu.



MERVE ŞARAPÇIOĞLU VE BERK OKTAY DAVASINDA KARAR VERİLDİ



Merve Şarapçıoğlu, 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu mahkeme çıkışı açıklamalarda bulundu.



2 yıl 1 ay hapis cezası alan Merve Şarapçıoğlu, konuyla ilgili' Hukuken bu dosyanın bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Bizzat mağdur oldum hatta mağdur olduğumuz bir olayda nasıl böyle bir karar veriliyor akıl tutulması yaşıyorum. Mahkemeden sonra aldığım haberle birlikte yıkıldım. Allah beni bir ateşten almış. Ailem arayıp haber verdi. 31 yaşında olsam da bir anne babanın çocuğuyum sizden de bu hassasiyetle haberleri yayınlamanızı rica ediyorum. Evet Birsu'yu tanıyorum. Birsu'dan asla şüphelenmedim.' dedi.



Muhabirin 'Berk beye sordum bu konuyu zamanlama çok manidar dedi, dava öncesi böyle bir haber' demesi üzerine Şarapçıoğlu, 'Onu ben bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim çünkü benim haberim yoktu. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Allah'ın adaleti şaşmaz. Ben istinafa gideceğim henüz kesinleşmiş bir şey yok. Beyefendide bu siber zorbalığa nasıl bu şekilde çanak tutup bunu nasıl namus davası altında yürüttü? 10 yılı aşkın bir süre aynı yastığa başını koyduğu bir insanla ilgili bunun ifşa olmasını ve bundan beslenmesini inanın vicdanen ben anlamıyorum. ' dedi.



Berk Oktay'ın 'Bu benim namus ve şeref davamdı ve çok tehdit edildim' sözlerinin aktarılması üzerine Merve Şarapçıoğlu, 'İspatlasın, hangi tehdit kim tehdit etmiş. Namus davası diye yinelemiş ya benim aklımda bunu almıyor. Eski eşiyle ilgili en müstehcen fotoğraflar gündeme gelmiş. Bundan beslenebilir mi? Yüzde 30 Berk beyin yüzde 70 benim fotoğraflarım ifşa oldu.' dedi.



BERK OKTAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Berk Oktay, mahkeme çıkışı ‘Bir süredir bu davayı geri çekmem üzerine bir süredir tahdit ediliyorum. Bu benim namus davam ve namus davamdan vazgeçmedim. Soyadım namusum temizlenmiştir. Bu dava emsal bir davadır. Kimse böyle şeylerin pelini bırakmasın. Önce ilahi adalet sonra hukuki adalet var. Benim alnım ak başım dik.



Bir tek şey daha söylemek istiyorum bu olaya objektif bir şekilde bakan gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim. Zincirleme suçtan ötürü hapis cezası aldı.' dedi. Berk Oktay, Birsu adlı kadınla evliyken aşk yaşadığı iddialarını da yalanladı.



SEREN SERENGİL'DEN BOMBA İDDİA



Seren Serengil, Berk Oktay'ın evlilikleri döneminde Merve Şarapçıoğlu'nu Birsu adlı kadınla aldattığı söyledi. Serengil, aldatma iddiasında bulunana kadının kendisine ulaştığını da sözlerine ekledi.



NE OLMUŞTU?



Boşanma davası devam ederken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun sosyal medya hesapları hacklenmiş ve çiftin uygunsuz görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı. İlk duruşmada ifade veren Merve Şarapçıoğlu, ‘Şahsıma ait gmail hesabıma ve bu hesaba kayıtlı icloud ve Instagram hesaplarım hacklendi. Telefonumda yer alan Berk Oktay ve şahsıma ait birtakım fotoğraflar ele geçirildi. Bu fotoğrafları ele geçirenler, şahsıma ait instagram hesabımdan 5 dakika arayla paylaştılar. Söz konusu fotoğraflar 4-5 saat hesabımda herkese açık şekilde durdu. Söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır. ‘ diyerek suçlamayı reddetmişti.