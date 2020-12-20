Ünlü fenomen Merve Taşkın'a müstehcenlik davası!

Sosyal medyada kaçak yollarla getirdiği maymuna işkence yaparken gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gündemden düşmüyor. İzgi, kendisi hakkında açıklamalarda bulunan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında suç duyurusunda bulundu. İzgi’nin şikayetinin ardından Merve Taşkın hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
Sosyal medya fenomeni ve Youtuber Meriç İzgi kendisi gibi fenomen olan arkadaşı Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakaret, kişisel verileri yayma ve müstehcenlik suçlamaları kapsamında savcılığa şikayet dilekçesi sunan İzgi, şikayetinde şu ifadeleri kullandı:İnstagram da 577 bin takipçisi bulunan Merve Taşkın müstehcen bir paylaşımda bulunmuştur. Taşkın'ı takip eden kişilerin çoğunluğu 18 yaşın altında olmasına rağmen kendisi hesabının hikaye bölümünde, 'Ben artık b... değilim, merakımdan yaptım' şeklinde toplum ahlakına aykırı küçük çocuklar için büyük özenti oluşturabilecek müstehcen açıklamalarda bulunmuştur.'