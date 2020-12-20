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Ünlü fenomen Merve Taşkın'a müstehcenlik davası!

Sosyal medyada kaçak yollarla getirdiği maymuna işkence yaparken gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gündemden düşmüyor. İzgi, kendisi hakkında açıklamalarda bulunan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında suç duyurusunda bulundu. İzgi’nin şikayetinin ardından Merve Taşkın hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Magazin / 20 Aralık 2020 Pazar 19:32
Ünlü fenomen Merve Taşkın'a müstehcenlik davası!

Sosyal medya fenomeni ve Youtuber Meriç İzgi kendisi gibi fenomen olan arkadaşı Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakaret, kişisel verileri yayma ve müstehcenlik suçlamaları kapsamında savcılığa şikayet dilekçesi sunan İzgi, şikayetinde şu ifadeleri kullandı:İnstagram da 577 bin takipçisi bulunan Merve Taşkın müstehcen bir paylaşımda bulunmuştur. Taşkın'ı takip eden kişilerin çoğunluğu 18 yaşın altında olmasına rağmen kendisi hesabının hikaye bölümünde, 'Ben artık b... değilim, merakımdan yaptım' şeklinde toplum ahlakına aykırı küçük çocuklar için büyük özenti oluşturabilecek müstehcen açıklamalarda bulunmuştur.'


'FLÖRTLERİMDEN UZAK DUR'
 
Meriç İzgi Merve Taşkın'ın açıklamalarının ardından,' Böyle paylaşımlar mı yapıyorsun sen ya paylaşımını utanç verici buldum' şeklinde mesaj gönderdi. Taşkın ise İzgi'ye 'En azından senin gibi bazı şeyleri saklamıyorum insanlardan, gerçi saklasan da herkes biliyor. Bari benim flörtleştiğim insanlardan uzak dur' şeklinde cevap verdi.

MESAJLARI HİKAYESİNDE PAYLAŞTI
 
İkili arasında geçen konuşma bir süre sonra Merve Taşkın'ın hesabında hikaye yoluyla paylaşılaşıldı ve bazı iddialar ortaya atıldı. Meriç İzgi kendisini deşifre eden Taşkın'ın paylaşımının ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIKTA ÇARK ETTİ
 
Sosyal medya fenomeninin şikayetinin ardından Merve Taşkın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Merve Taşkın, İzgi'yi sosyal medya aracılığı ile tanıdığını herhangi bir husumeti olmadığını, sosyal medya fenomeni oldukları için birbirlerinin arkadaş listesinde olduklarını, söz konusu İnstagram profilinin kendisine ait olduğunu ancak şikayete konu olan paylaşımı kendisinin yapmadığını başka kişiler tarafından hesabının ele geçirildiğini iddia etti.

8 YIL HAPSİ İSTENİYOR
 
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Merve Taşkın'ın suçta kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek şüpheli hakkında, ' Hakaret', 'Kişiler Arasındaki Haberleşmenin Gizliliğini Alenen İfşa Etme' suçları kapsamında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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