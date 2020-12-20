Reynmen'e hapis şoku!

Ece Erken, Reynmen lakaplı rap'çi Yusuf Aktaş ile mahkemelik oldu. Sunuculuk yaptığı programda Reynmen hakkında yorumlar yapan Erken, ünlü fenomenin sözlerini affetmedi. Ece Erken'in kendisine yönelik yorumlarına sosyal medyadan 'Ucuz' şeklinde bir paylaşımla karşılık veren Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın ifadesi alındı.



İfadesi alınan Aktaş, "Reyting kaygısıyla hakkımda ağır eleştirilerde bulundu. Ben de tepki koydum" dedi. Hakaret suçu işlediği belirlenen Aktaş, 2.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.