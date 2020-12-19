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Senarist Alper Alpözgen evinde ölü bulundu

Şişli'de, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen (42) arkadaşının evinde ölü bulundu. Alpözgen'in, dün gece uyumadan önce arkadaşına, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' dediği öğrenildi.

Magazin / 19 Aralık 2020 Cumartesi 23:07
Senarist Alper Alpözgen evinde ölü bulundu

Olay, Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, dün gece saatlerinde arkadaşını ziyarete geldi. Arkadaşıyla sohbet eden Alpözgen, bir süre sonra, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek, uyumak için misafir odasına geçti.Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odasına girdiğinde, Alper Alpözgen'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Panik olan ev sahibi, bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildirdi. Arkadaşının eve gelmesinin ardından, Alpözgen'i tekrar kontrol eden ev sahibi, daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
 
 

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