Hadise-Kaan çiftinden güzel haber!

Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başlamış, ilişkileri 10 ayda üç kriz atlatmıştı.



35'inci doğum gününde evlilik teklifi alan şarkıcı, 10 Aralık'ta sevgilisiyle kıskançlık nedeniyle tartışmış ve 11 Aralık'ta ayrılık açıklaması yapmıştı.



Hadise, 'Her şey aşkla güzel. Herkesin yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine mutluluklar dilerim' ifadelerini kullanmıştı.



Kaan Yıldırım ise 'Aramızdaki sevgi öyle derin ki kolay kolay bitmez. Evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense çok fevri davrandı' ifadelerini kullanmıştı.



İlk gün Hadise'ye ulaşamayan Kaan Yıldırım, bu aşkın mimarı olan Seda Güven'in devreye girmesiyle Hadise ile mesajlaşmaya, aradaki buzları eritmeye başladı.



Ünlü oyuncu, 15 Aralık'ta elinde çiçekle Hadise'nin Maslak'taki evine gitti ve popçunun gönlünü aldı. Geceyi birlikte geçirdiler.



35 yaşındaki şarkıcı, ertesi gün 33 yaşındaki oyuncunun evine döndü. Çift bir daha fevri davranmama ve ufak bir tartışma sonrası ilişkileri hakkında alelacele açıklama yapmama kararı aldı.



