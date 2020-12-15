MasterChef'te gözyaşları sel oldu!

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye 14 Aralık akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Son 5'e kalmış olan Özgül, Emir, Serhat, Barbaros ve Eray 30 bin TL'lik para ödülünü kazanmak için kıyasıya rekabet etti. Oyunda kendilerine yakınlarının eşlik edeceğini öğrenen yarışmacılar ise duygusal anlar yaşadı.



Aileleri ile yemek yapan MasterChef yarışmacılar soru cevap oyunu da oynadı. Serhat nişanlısı, Eray annesi, Barbaros teyzesi ve Özgül'ün eşi ile Emir'in arkadaşı yemek yapmak için kolları sıvadı.



Eray ise aylar sonra annesini görünce gözyaşlarına boğuldu. Eray ve annesinin sarıldığı anlarda stüdyoda duygusal anlar yaşandı.



ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN İSİM BELLİ OLDU



MasterChef Türkiye'nin 14 Aralık bölümünde 18. haftanın ödül oyununda yarışmacılara yakınları da yardım etti. Şefler yaptıkları tadımın ardından 30 bin liralık hediye çekini kazanan isimler Ferhat ve Burcu olarak açıklandı.

Özgül, Serhat, Eray, Barbaros ve Emir'in finale kaldığı MasterChef'te aileler ile yemekler yapıldı. Menüyü de yine ailelerin belirlediği oyunun kazananı Serhat ve kız arkadaşı oldu.



Yarışmacılarının bazılarının annesi, bazılarının eşi ve kimisinin de kız arkadaşının eşlik ettiği oyunun, MasterChef jürisi tarafından her hafta yenileneceği açıklandı.



14 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAY KİM OLDU?



Ailelerin yapıla yemeklerin ardından haftanın ilk eleme adayı için beş yarışmacı mücadele edecek. Ancak eleme adayı şu an belli olmadı.

