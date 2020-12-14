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Tatlıtuğ, takipçisinden şikayetçi oldu!

Oyuncu, koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi olduğunu duyurduğu tweet'inin altına “Sanatçı bozuntususun” yazan takipçisinin hakarete varan eleştirisine kayıtsız kalmadı.

Magazin / 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:38
Tatlıtuğ, takipçisinden şikayetçi oldu!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüse yakalandığından şüphelenip hastanede tedavi olmuş ve durumunu Twitter hesabından paylaşmıştı.

Bu paylaşımın altına Seyit Ş. adlı bir takipçisi, 'Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun…' şeklinde hakaretlerde bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruma oldukça sinirlenen Tatlıtuğ, takipçisinden şikayetçi oldu.

Şikayetin üzerine de konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

TEKNESİNİ ELDEN ÇIKARDI

Denize olan tutkusuyla bilinen oyuncu son olarak 3 yıl önce aldığı teknesini 3 milyon 230 bin TL'ye satmasıyla gündeme gelmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ

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