Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüse yakalandığından şüphelenip hastanede tedavi olmuş ve durumunu Twitter hesabından paylaşmıştı.



Bu paylaşımın altına Seyit Ş. adlı bir takipçisi, 'Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun…' şeklinde hakaretlerde bulundu.



ŞİKAYETÇİ OLDU



Duruma oldukça sinirlenen Tatlıtuğ, takipçisinden şikayetçi oldu.



Şikayetin üzerine de konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



TEKNESİNİ ELDEN ÇIKARDI



Denize olan tutkusuyla bilinen oyuncu son olarak 3 yıl önce aldığı teknesini 3 milyon 230 bin TL'ye satmasıyla gündeme gelmişti.



