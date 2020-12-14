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Onur Saylak üçüncü kez baba oldu!

Menajer Gözde Yılmaz'la 3 yıl önce iş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, baba oldu. Tuba Büyüküstün'den ikiz kızları olan Saylak, üçüncü bebeğini kucağın aldı.

Magazin / 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:07
Onur Saylak üçüncü kez baba oldu!

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile Gözde Yılmaz Saylak çiftinin bebeği dünyaya geldi. Hürriyet'in haberine göre doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 12 Aralık 2020, Cumartesi günü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine Deniz Ali adını verdi. Doktorların yaptığı açıklamada bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi olduğu öğrenildi.

Onur Saylak

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