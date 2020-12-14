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Metin Şentürk'ten üzen haber!

Ünlü Şarkıcı Metin Şentürk, koronavirüse yakalandı. Şarkıcı, "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok" dedi

Magazin / 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:51
Metin Şentürk'ten üzen haber!

Ünlü Şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Şentürk, "Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum. Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.




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