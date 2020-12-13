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Fahriye Evcen'den ekranlara dönüş sinyali!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülendi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Evcen'e ekranlara dönüp dönmeyeceği soruldu. Güzel oyuncu “"Görüştüğüm projeler var. Netleşince haberiniz olacak" yanıtını verdi.

Magazin / 13 Aralık 2020 Pazar 01:25
Fahriye Evcen'den ekranlara dönüş sinyali!

Uzun süredir mutlu bir birliktelik yürüten Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Yoğun olarak çalıştığını dile getiren Burak Özçivit: "Pandemi dönemi çalışarak geçiyor" dedi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve bebekleri Karan ile ilgilenen Fahriye Evcen’e “Ekranlara dönecek misiniz?” sorusu iletildi. Evcen: "Görüştüğüm projeler var. Netleşince haberiniz olacak" yanıtını verdi.

Burak ÖzçivitFahriye Evcen

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