Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı!

Bu yıla aşklarıyla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları doğru çıktı. Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Hadise, 'Aşk çok güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum.' dedi.



Hadise ve Kaan Yıldırım, romantik paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyordu. Çift hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Hastalık nedeniyle evleri ayıran gözde isimlerin, daha sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmişti. Instagram'dan da birbirlerini takip etmeyen çift hakkındaki iddialar doğru çıktı. Hadise, sosyal medya paylaşımıyla aşkın bittiğini duyurdu.



Öte yandan Kaan Yıldırım, ayrılık iddiaları sonrası Hadise'yle ateşin başında çekildikleri bir kareyi sosyal medyada yayınlamıştı. Yıldırım'ın paylaşımı, çiftin ayrılmadıklarını ve birlikte zaman geçirdiklerini düşündürmüştü.