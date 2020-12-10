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Ünlü oyuncu hastanelik oldu!

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, yeni filmi için 12 kilo verince hastanelik oldu. Amerikalı aktöre pankreas yangısı teşhisi koyuldu.

Magazin / 10 Aralık 2020 Perşembe 13:18
Ünlü oyuncu hastanelik oldu!

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 59 yaşındaki oyuncu, küresel bir felaket sonrası hayatta kalan bir astronotu canlandıracağı The Midnight Sky adlı filmdeki rolü için yaklaşık 12 kilo vermişti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aynı zamanda yönetmenliğini üstleneceği filmin çekimlere dört gün kala Clooney, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

George Clooney'e pankreas yangısı teşhisi koyuldu. Usta aktör hayati tehlike arz edebilecek hastalıktan kurtulmak için bir süre tedaviye alındı.

"KENDİME DİKKAT ETMİYORDUM"

Gazeteye verdiği demeçte Clooney, "Sanıyorum çok hızlı kilo vermek için çok çalışıyordum ve muhtemelen kendime dikkat etmiyordum" dedi.

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