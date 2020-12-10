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Serdar Ortaç'ın 'beni ne kadar seviyorsun' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı!

Serdar Ortaç'ın, "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı! 24 saniyelik video magazin gündemine bomba gibi düştü. İrlandalı model Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra gönlünü meslektaşı Seçil Gür'e kaptıran Serdar Ortaç, sevgilisinin sorduğu soruya verdiği yanıtla güldürdü. Ortaç'a sosyal medyada sayısız esprili yorum yapılırken, "Hoca cevabını bilmediğim bir soru sormuştur" yorumu dikkat çekti.

Magazin / 10 Aralık 2020 Perşembe 18:34
Serdar Ortaç'ın 'beni ne kadar seviyorsun' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı!

Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'e verdiği, "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusunun yanıtı sosyal medyayı salladı. İrlandalı Model eşinden ayrıldıktan sonra meslektaşı Seçil Gür ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, pandemi döneminin şüphesiz en dikkat çeken isimlerinden. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medyada hayranlarıyla etkileşim halinde olmasıyla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, Seçil Gür'ü bakın ne kadar seviyor...

50 yaşındaki Serdar Ortaç'ın, Instagram hesabından yayınladığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 24 saniyelik videoda; Serdar Ortaç, otomobilde seyir halindeyken ilk olarak "Beni seviyor musun?" sorusuna "Çok" karşılığını veriyor.



Ünlü şarkıcı, daha sonra ise sevgilisi Seçil Gür'ün "Ne kadar seviyorsun" sorusunu yanıtlıyor. Serdar Ortaç, bir süre düşündükten sonra, "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar" ifadelerini kullanıyor.




Ortaç'ın antilop yerine antrikot dediği o anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Serdar Ortaç'ın sevgilisine verdiği yanıt hakkında sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi.

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