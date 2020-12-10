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Acun Ilıcalı'nın dost acısı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün yakın bir arkadaşının vefatıyla sarsıldı

Magazin / 10 Aralık 2020 Perşembe 19:57
Acun Ilıcalı'nın dost acısı!

Ilıcalı'nın ABD'de yaşayan arkadaşı Levent Bozkurt, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Ilıcalı, eski dostuna bu sözlerle veda etti:

İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın..

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