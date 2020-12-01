Ünlü çift oğlunu karavanda büyütecek

Çukur dizisinin başrol karakterlerinden Vartolu Saadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, meslektaşı Cansu Tosun ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Geçen aylarda ilk kez anne-baba olan çift, radikal bir karar aldı.