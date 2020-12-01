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Cansu Dere'den aldatılma itirafı!

Sadakatsiz dizisinde Asya karakteriyle iyi bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Cansu Dere bir dergiye kapak oldu. Başarılı oyuncu, dizideki rolü ve özel hayatı konularına samimi cevaplar vererek dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, "Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak, birisi için 'İnanamıyorum, bunu nasıl yapar' diyerek şaşkınlık yaşamıyorum, bitmesi gerektiğinde de veda edebilmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Magazin / 01 Aralık 2020 Salı 09:57
Cansu Dere'den aldatılma itirafı!

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz çarşamba akşamları sevenleri ile buluşuyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen fenomen dizinin başrol oyuncularından Cansu Dere de aynı ilgiden nasibini alıyor.

Güzelliği kadar dizideki performansı ve karakteri ile de çok konuşulan ünlü oyuncu, InStyle Türkiye dergisinin aralık sayısında yer aldı. Oyuncu, gerek özel hayatı gerekse dizideki karakteri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncunun verdiği demeçte 'aldatılma' konusu dikkat çekti. Ses getiren dizideki rolünde aldatılan bir kadın olan Asya'nın intikam hikayesi konu alınıyor.

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran güzel oyuncu, 'Siz aldatılsanız ne yaparsınız? Öç almak mı, sessizce terk etmek mi olur tercihiniz?' sorusuna verdiği yanıtlar ile dikkat çekti.

'YABANCI OLDUĞUM BİR KONU DEĞİL...'

Birçok kişi gibi benim de yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak. Sevgi gibi, öç almak, kin, nefret duymak da çok güçlü duygular. Böyle bir şey yapmış olan birisine tekrar güçlü bir duygu beslemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten anlamını da yitiriyor önceden hissettiklerim. O yüzden, tatsız bir hadise, 'Bu insan da böyleymiş, ne yapalım' der hayatıma devam ederim. İnsanın olduğu yerde iyilik kadar, kötülük ve çirkinliğin de olduğuna inanan, bunu baştan kabul eden biriyim.

'ŞAŞKINLIK YAŞAMIYORUM! VEDA EDEBİLMEK GEREKİR'

Birisi için, 'İnanamıyorum, bunu nasıl yapar' diyerek şaşkınlık yaşamıyorum. Yalancılık çok çirkin bir özellik, hayatımda yalancı insan olmasını istemem. Hatta ne kadar hızlı hayatımdan çıkarsa o kadar iyi bana göre. Sevgililik, arkadaşlık ya da eş olma durumu sonsuza kadar sürecek diye bir kaide yok. Elbette olsa ne güzel olur ama bitmesi gerektiğinde de veda edebilmek gerekir. Aksi durumda, güzel bir sonuç çıktığını hiç görmedim.

'SADAKATSİZ'LİĞE UĞRADIM'

Caner Cindoruk ile başrollerini paylaştığı Sadakatsiz adlı diziyle ekranlara dönen Cansu Dere, daha önce de zamanında aldatıldığını itiraf etmiş ve "Evet ben de sadakatsizliğe uğradım. Maalesef benim de başıma geldi" cevabı ile herkesi şaşırtmıştı.

Kanal DCansu Dere

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