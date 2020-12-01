Beyaz Gazete Ana Sayfa

Acun Ilıcalı suskunluğunu bozdu! MasterChef Uğur'un diskalifiyesi sonrası tepkilere ilk yanıt

MasterChef 2020 yarışmasından geçtiğimiz günlerde diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyayı sallamıştı. Uğur'a pek çok kişi destek çıkarken, Acun Ilıcalı'nın bu hamlesini yanlış bulan kişiler tepki göstermişti. Ilıcalı konuyla ilgili sonunda konuştu.

Magazin / 01 Aralık 2020 Salı 11:30
Acun Ilıcalı suskunluğunu bozdu! MasterChef Uğur'un diskalifiyesi sonrası tepkilere ilk yanıt

TV8'in sevilen programı 'MasterChef Türkiye 2020', 29 Kasım Pazar akşamı bir yarışmacının diskalifiye edildiği bölümle ekranlara geldi. Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Uğur Deniz Yılmaz'ı öne çağırdı. Somer Şef, 'Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik' dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Son 8'e kalma başarısı gösteren Uğur, 'Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim' ifadelerini kullandı.



ACUN ILICALI: BUNU KİMSEYE ANLATAMAZDIK

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan, 'Acun Dedi ki' başlıklı yazısı ile yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile Uğur'un diskalifiyesi hakkında gerçekleştirdiği görüşmeyi köşesine taşıdı. Ilıcalı'nın konuyla ilgili şunları dile getirdiğini belirtti;

Acun, şu üç mesajı verdi:

- BİR: Uğur'un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık.

- İKİ: Uğur'u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur'un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık.

- ÜÇ: Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım.

Acun Ilıcalı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar