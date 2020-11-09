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Yılın aşk bombası böyle patladı!

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade aşk bombasını patlattı. Bir süredir kimseyle görüntülenemeyen Nesrin Cavadzade sonunda gizli aşkını kendisi ilan etti. Nesrin Cavadzade'nin aynı diziden rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisi ile yayınladı. Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan da aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı. Böyle sevilen oyuncular Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çifti ilişkilerini duyurmuş oldu. İşte yeni bir set aşkına daha imza atan oyuncular Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın aşk pozu...

Magazin / 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:39
Yılın aşk bombası böyle patladı!

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade aşk bombasını patlattı. Bir süredir kimseyle görüntülenemeyen Nesrin Cavadzade sonunda gizli aşkını kendisi ilan etti. Nesrin Cavadzade'nin aynı diziden rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisi ile yayınladı. Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan da aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı.

Böyle sevilen oyuncular Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çifti ilişkilerini duyurmuş oldu.

Gökhan Alkan, geçen hafta 'Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bende de var bir şeyler ama siz görememişsinizdir.' demişti.

İşte yeni bir set aşkına daha imza atan oyuncular Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın aşk pozu...

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