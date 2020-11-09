Genç oyuncunun yüzünü köpek parçaladı!

Oyuncu Hazal Erişkin arkadaşının beslediği 8 aylık Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı.



Genç oyuncu Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Bir arkadaşının evine giden oyuncu, burada 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği sevdi.



Yüzüne 30 dikiş atıldı

Köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan oyuncu, köpeğinin yüzünü ısırmasıyla şoke oldu. Kanlar içinde kalan oyuncu, yakınlarının ilk müdahalesinden sonra acil olarak hastaneye kaldırılırken, yüzüne 30 dikiş atıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Geçtiğimiz yıllarda yakışıklı oyuncu Berk Oktay, evinde beslediği Rottweiler cinsi köpeğiyle oynarken köpeği tarafından saldırıya uğramış ve yüzüne 35 dikiş atılmıştı.



