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Cüneyt Arkın'dan şaşırtan paylaşım!

'Kuruluş Osman' dizisinde Aksakallıların reisi rolünü oynaya ve seyircinin büyük beğenisini toplayan Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Magazin / 09 Kasım 2020 Pazartesi 10:52
Cüneyt Arkın'dan şaşırtan paylaşım!

ilmlerde geçirdiği kazaların vücudunda yer aldığı bir fotoğraf karesi paylaşan Arkın, binlerce beğen ve yorum aldı. Paylaşımında yıllar içinde çektiği filmlerdek kazalarından aldığı yaraların izlerin paylaşan usta oyuncu, takipçileri tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medyayı aktif şeklde kullanan Yeşlçam'ın ünlü ismi Cüneyt Arkın paylaşıma şu notu düştü: 'Ben ekmeğim kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun'




İşte oyuncunun paylaşımdaki bazı film kazaları ve yaraları: “BATTAL GAZİ”nin İntikamı filminde saçları yandı.- “MALKOÇOĞLU” filminde sol diz kapağı parçalandı.- “KUŞÇU” filmnde barut patlamasında karnı saçmalarla doldu.- “VURGUN” filminde sağ dirseği ezildi.- “ÇITKIRILDIM” filminde kaşı yarıldı, gözkapakları kesildi.- “ŞAFAKTA SON KURŞUN” filminde sol omuz kemiği kırıldı...

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Kara Murat, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Kılıç Aslan gibi filmlerle Türk izleyicisinin kalbini fetheden Cüneyt Arkın'ın 'film hilesi' ortaya çıkmıştı. Filmlerde düşmanlarıyla çoğu kez yüz yüze savaşan Arkın, çoğu zamanda düşmanlarının üzerine zıplayarak onları alt ediyordu. Cüneyt Arkın'ın filmlerde savaştığı ve zıpladığı sahnelerin arka planına ilişkin Trambolinle zıplarken çekilen bir görsel geçtiğimiz yıllarda Fransız sitesinde yayınlanmıştı.

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