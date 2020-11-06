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Tülin Şahin'i kızdıran karar

Portekizli iş insanı Noronha, Tülin Şahin’den korunma talebinde bulundu.

Magazin / 06 Kasım 2020 Cuma 10:33
Tülin Şahin'i kızdıran karar

Kasım 2019’da kızı Siena Leyla’yı dünyaya getiren Tülin Şahin, bir süre sonra Pedro de Noronha ile ilişkisini noktaladı. Portekizli iş insanı Noronha, Tülin Şahin’den korunma talebinde bulundu. Şahin’in kendisine tekme ve yumruk attığını, mahkeme kararına rağmen çocuğu göstermemekle tehdit ettiğini iddia eden Noronha’nın talebini mahkeme kabul etti.

"BENİ DÖVDÜ"

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmıştır. Tülin Şahin, son derece agresif davranışlarda bulunmuştur.

Noronha’yı evden ayrılması ve kendi ülkesine gitmesi halinde çocuğun yüzünü bir daha göstermemekle ve çocuğun soyadını değiştirmekle tehdit etmiştir. Pedro de Noronha, 9 Ekim’de çocuğunu görmek için Tülin Şahin’in oturduğu konuta gitmiştir.

Noronha biraz gecikince Tülin Şahin sinirlenmiştir. Çocuğun önünde hakaretler yağdıran Tülin Şahin, Noronha’ya tekme ve yumruk atarak ağır şekilde darp etmiştir.”

KARARA UYMAZSA HAPİS YATACAK

Talebi değerlendiren mahkeme, Pedro de Noronha’yı haklı buldu. Mahkeme, Tülin Şahin’in 1 aylık süreyle çocuğunun babası olan Pedro de Noronha’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi.

Mahkeme, Şahin’in karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılacağını da kararında açıkladı.

TÜLİN İTİRAZ ETTİ

Tülin Şahin, mahkemenin aleyhine verdiği korunma kararına itiraz etti. İddiaların asılsız olduğunu itiraz dilekçesinde belirten Şahin, asıl şiddete uğrayan tarafın kendisi olduğunu ifade etti. Ancak mahkeme, verilen kararın usule ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Tülin Şahin’in itirazını reddetti.


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