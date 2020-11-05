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Sosyal medya fenomeni Reynmen'e büyük şok!

Sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a büyük şok. Organizasyon şirketi Riba Events’in sahibi Rıza Cerit, 10 konserlik turnede sahne alması için 500 bin Euro’ya anlaştığı Reynmen’e dava açtı. İşte Sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’a açılan davanın tüm ayrıntıları…

Magazin / 05 Kasım 2020 Perşembe 09:29
Sosyal medya fenomeni Reynmen'e büyük şok!

Organizasyon şirketi Riba Events'in sahibi Rıza Cerit, 10 konserlik turnede sahne alması için 500 bin Euro'ya anlaştığı Reynmen'e dava açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, Avrupa'da gerçekleşecek turne için Cerit ile Reynmen arasında 23 Eylül 2019'da sözleşme imzalandığı belirtilerek şöyle denildi:

'Riba Events, konserler için Reynmen'e 500 bin Euro ödeme konusunda anlaşmıştır. Konser öncesi Reynmen'e 200 bin Euro ödeme yapılmıştır. Ancak salgın nedeniyle 11 Mart'ta dünya çapında sokağa çıkma yasakları gelmiştir.

Kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, Reynmen'e ödediği 200 bin Euro'yu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin Euro'nun iadesini istiyoruz.' Rıza Cerit ayrıca şirketinin hak kaybına uğramaması için mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Turne

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