Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sinan Akçıl, Ayda'nın babasıyla görüştü

Ayda bebeğin 91 saat sonra enkazdan çıkarılması ünlü isimleri duygulandırdı. Sinan Akçıl da Ayda'nın babasına ulaşarak, eğitim masraflarını üstlenmek istediğini söyledi.

Magazin / 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:11
Sinan Akçıl, Ayda'nın babasıyla görüştü

İzmir depreminden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından sağ kurtarılan mucize bebek Ayda, ünlü isimleri sevinç gözyaşına boğdu.

Popçu Sinan Akçıl, İzmir'deki depremde 91'inci saatte enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Ayda bebeğin eğitim masraflarını karşılamak istediğini söyledi.



Sinan Akçıl, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

Babasıyla görüşmek için haber bekliyorum. İşe yararsa tüm okul öncesi ve ilköğretim yaşamın boyunca yanında olmak istiyorum.



Akçıl, daha sonra babasıyla iletişim kurduğunu belirterek; "Ayda bebeğimizin babasıyla görüştüm. Mükemmel bir karaktere sahip. Cennete giden anneyi Ayda'ya anlatmak için çabalıyor. Birkaç güne tekrar konuşacağız" dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar