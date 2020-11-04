Sinan Akçıl, Ayda'nın babasıyla görüştü

İzmir depreminden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından sağ kurtarılan mucize bebek Ayda, ünlü isimleri sevinç gözyaşına boğdu.



Popçu Sinan Akçıl, İzmir'deki depremde 91'inci saatte enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Ayda bebeğin eğitim masraflarını karşılamak istediğini söyledi.







Sinan Akçıl, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:



Babasıyla görüşmek için haber bekliyorum. İşe yararsa tüm okul öncesi ve ilköğretim yaşamın boyunca yanında olmak istiyorum.







Akçıl, daha sonra babasıyla iletişim kurduğunu belirterek; "Ayda bebeğimizin babasıyla görüştüm. Mükemmel bir karaktere sahip. Cennete giden anneyi Ayda'ya anlatmak için çabalıyor. Birkaç güne tekrar konuşacağız" dedi.