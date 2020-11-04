1999 depreminde anne ve babasını kaybeden oyuncu Ece Dizdar: Onlara ablalık yapacağım

İzmir depreminde 65 saat sonra enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif'in ardından anne ve babasının fotoğrafını paylaşan oyuncu duygularını şöyle ifade etti:



“Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım. Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin.”



17 yaşındayken anne ve babasının kaybıyla sarsılan Ece Dizdar o yıllarda yaşandıklarını ise şöyle anlattı:



'Babam denizaltı subayıydı. Anne ve babamı Gölcük denizaltı filosunda donanmanın içindeki orduevi binasında kaybettim.'



'Cansız bedenlerini çıkardık'

'Salı günü olan depremden sonra cuma günü İsrail'den desteğe gelen bir ekip yardımıyla cansız bedenlerini çıkardık.'



'Onlara ablalık yapacağım'

Oyuncu, İzmirli depremzedeler için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi:



“Anne ve babasını kaybetmiş her çocuğa ablalık yapmak için buradayım.”



17 Ağustos 1999 yılında İstanbul'da yaşanan büyük deprem sonrası oyuncu Ece Dizdar'ın ailesi de vefa etti. O yıllarda Ece Dizdar'ı yanına alan Hatice Aslan yaşadıkları zor günleri bir röportajda şu sözlerle anlatmıştı:



'Ben Ece'yi evlatlık aldım'

'Ece Dizdar, gerçek annesi-babası ve tüm yakınlarını 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kaybetti. O da deprem sırasında oradaymış. Ben Ece'yi evlatlık aldım. Bana geldiğinde 16 yaşındaydı. Kızım, yavrum o kadar kötüydü ki, günlerce, aylarca, yıllarca birlikte ağladık. Onun üzüntüsü benim de üzüntüm oldu. Her şeyi beraber atlattık'