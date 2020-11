Ünlü çiftten olay açıklamalar!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin çekimleri nedeniyle İsmail Demirci'den bir süre ayrı kalan Hande Soral eşinin İstanbul'a gelmesiyle birlikte vakit geçirme imkanı buldu. Alışverişte görüntülenen oyuncu çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. İndirimlerden yararlandıklarını dile getiren çiftten yeni haberler var.



Haftada bir İstanbul'a gelen İsmail Demirci, artık eşini görmeye Adana'ya gidecek gibi görünüyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey karakterine hayat veren Demirci, Ordu'da bulunduğundan dolayı çoğunlukla birbirlerinden ayrı kalıyorlar. Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna dahil olan Hande Soral da önümüzdeki hafta dizi çekimleri için Adana'ya gidiyor.



Güzel oyuncu atv ekranlarındaki yeni dizisi hakkında şu açıklamayı yaptı:



Ben de Adana’ya gidiyorum bir hafta sonra. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde çalışmaya başlayacağım.

Alışverişte görüntülenen ünlü çift, bu konuda çok seçici olduklarını dile getirdi. Özellikle tost makinesi konusunda aradıklarını bir türlü bulamadıklarını söylediler. Alışverişi sevdiğini belirten Demirci, indirimleri takip ettiklerini vurguladı.







Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizinin çekildiği şehri daha önce hiç bilmediğini açıklayan ünlü oyuncu, Ordu için güzel bir şehir dedi ve sözlerine şu cümlelerle devam etti.



Ordu çok güzel bir şehir. Ben daha önce gitmemiştim. Kimse yanlış anlamasın ama çok şaşırdım. Birazcık tanıtımı azmış sadece. Bence çok güzel bir şehir ordu. Bizim ülkemizin her tarafı çok güzel. Sadece biz bilmiyor oluyoruz. Seviyorum Ordu’da çalışmayı ama tek sorunum eşimi az görmek



HER ŞEY YOLUNDA, MESAFELER DIŞINDA HER ŞEY YOLUNDA!



atv'nin ilgi ile izlenen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova kadrosunda yer alan Hande Soral ise dizisi ve eşi hakkındaki açıklamalarına şöyle devam etti:



İsmail’den daha uzak nerede çalışabilirdim, Adana’da çalışacağım. Ben de Adana’ya gidiyorum bir hafta sonra. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde çalışmaya başlayacağım. Her şey yolunda, mesafeler dışında her şey yolunda!