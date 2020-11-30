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İbrahim Tatlıses'ten sert çıkış!

Sanatçı İbrahim Tatlıses, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, maske takmayan insanların, dolu uyarısıyla araçlarını korumak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Magazin / 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:35
İbrahim Tatlıses'ten sert çıkış!

İbo Şov’da bu hafta Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’u ağırlayan İbrahim Tatlıses, koronavirüs salgını hakkında konuştu. Tatlises, evine kimseyi maskesiz almadığını, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti. Tatlıses, koronavirüsten korunma yollarını dikkate almayanları da şu sözlerle eleştirdi:



HAYAT ARABADAN DAHA DEĞERLİ

“Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız bangır bangır bağırıyor, ‘maske takın’ diye. Kimsenin taktığı yok. Bir tane adam çıktı: ‘dolu yağacak’ dedi. Herkes arabasına ‘maske’ taktı. Can gitti mi gelmez. Araba gitti mi yenisi gelir.” Yayında program konuğu Hakan Altun da Tatlıses’e destek vererek, “Araçlarına 2 metrekare halı serenler, 50 santim maskeyi takmadılar” dedi.

İbrahim Tatlıses

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