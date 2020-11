Fahriye Evcen nasıl kilo verdi?

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in doğum kilolarından nasıl kurtulduğu merak ediliyor.



Hem Türk hem de yabancı hayranları bulunan çiftin paylaşımları, 1 milyonu geçen beğenilere ulaşıyor hemen her yayınladıkları video ya da fotoğraf ile. Binlerce de yorum alıyorlar. Sosyal medyada da hayli popüler olan oyuncu çiftin, birbirleriyle instagram üzerinden etkileşimleri de yine dikkat çeken bir ayrıntı olmakta.



Son olarak Fahriye Evcen, 3 fotoğrafını paylaştı. Kalp emojisi ile paylaşım yapan oyuncuya yorum yapanlar arasında eşi de vardı. Burak Özçivit, bir civciv emojisi ile karşılık verdi eşinin paylaşımına. Fahriye Evcen ise gülen surat ve utanma anlamına gelen emojilerle yanıt verdi.



NASIL ZAYIFLADI?



Peki, doğumda aldığı kilolarla acımasızca eleştirilen ve şu an fit haliyle imrenilen Fahriye Evcen, kilolarından nasıl kurtuldu? Magazin basınından tanıdığınız ünlü isimler hamilelik döneminde aldığı kiloları nasıl veriyor, merak ediyor musunuz? İşte, Meryem Uzerli'den Demet Akalın'a ünlülerin doğum sonrası zayıflama sırları…

Fahriye Evcen eridi, eşi Burak Özçivit 'civcivim' yorumuyla mest etti! Fahriye Evcen nasıl zayıfladı?



Hazır gıdalar yerine doğal beslenmeyi tercih etti.



Sebze ağırlıklı beslendi



Günde 2 litre su tüketti.



Evinin alt katını spor salonu haline getirdi. Aletli jimnastiğin yanı sıra her gün pilates yapıyor.



Aç bırakan diyetler yerine günde 2 öğün beslenmeyi seçti.



Akşam 20.00'den sonra bir şey yemiyor.