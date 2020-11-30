Evlilikleri tek celsede bitti!

Milli motosikletçi ve Türkiye şampiyonu Şakir Şenkalaycı, 2011 yılında hayatını motosiklet yarışında tanıştığı Aylin Şenkalaycı ile birleştirmişti. 4 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ve bir erkek çocukları olan çift boşanma kararı aldı. 9 yıllık evliliklerini yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle bitirime kararı aldırlar.



BOŞANDILAR



İstanbul Aile mahkemesine başvuran Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı ve Aylin Şenkalaycı, geçtiğimiz gün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Taraflar birbirlerinden talepte bulunmadı.