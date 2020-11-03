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Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı!

Ünlü oyuncu Irmak Ünal koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. "Dört gündür koronavirüs ile boğuşuyorum." diyen Ünal, ateşinin düşmemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Magazin / 03 Kasım 2020 Salı 16:59
Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı!

Ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklamış ve virüsü uluslararası uçuş yapan bir arkadaşından kaptığını duyurmuştu.

Tedavisinde olumlu gelişme olmayan Ünal, hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu, "Günlerdir ateşimi düşüremiyorum. Tekrarlanan tomografim ve kan testim sonucunda hastaneye yatırılmam uygun görüldü" dedi.

Ünal geçtiğimiz hafta paylaştığı videoda, "Son dört gündür koronavirüs ile boğuşuyorum. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlanda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı kaptım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim." ifadelerini kullanmıştı.

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