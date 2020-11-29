Yeni malikanesinin fiyatı dudak uçuklattı

Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne, ünlülerin gözde bölgesi Malibu'da yeni bir ev aldı. Lavinge, Lady Gaga'nın 23 milyon dolardık malikanesine çok yakın olan bu mülk için 7.8 milyon dolar ( yaklaşık 62 milyon TL) ödedi.



62 MİLYONLUK MALİKANE

36 yaşındaki şarkıcının yeni evi 1960'larda inşa edildi. Malikane daha sonra Scott Gillen tarafından restore edildi.



Modern ve minimalist bir tarzda olan eve ulaşmak için, özel bir kapıdan girilerek uzun bir araba yolundan ulaşılıyor. Çevresindeki ağaçlar da evin sakinlerini dışarıdan geçen meraklı gözlerden koruyor.



Tek katlı ev, açık plan olarak inşa edildi. Hemen hemen her odasından okyanus manzaralı görünen evin yaşam alanında gösterişli bir şömine de yer alıyor.



Odanın geniş ve çift kanatlı kapıları ise okyanus manzarasını iyice gözler önüne seren geniş bir bahçeye açılıyor. Lavigne'in yeni evinde bir tane spa'lı banyo bir de bahçesinde kuru spa bulunuyor.



Salondan çıkılan bahçede ise yeşilliklerin ortasında bir yüzme havuzu bulunuyor.





