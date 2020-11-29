Kerimcan ABD'de de rahat durmadı!

Kerimcan Durmaz ve arkadaşları, tüm dünyaya kabus yaşatan koronavirüs salgınına rağmen ABD'nin Kaliforniya eyaletinde parti düzenledi. Maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı partiye, Kerimcan Durmaz'ın dansları damga vurdu. Durmaz ve arkadaşlarının ilginç dansları ve kostümleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.



Sosyal medyada bir kullanıcı, Durmaz hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu: Allah belanızı verecek ama olan masumlara oluyor. Bir gün nesliniz tükenecek!







Bu yorum sonrası adeta çılgına dönen Kerimcan Durmaz, takipçisine 'Hepimiz bir gün geberip gideceğiz' karşılığını verdi.



'Bütün insanların nesli tükenecek. Hepimiz bir gün geberip gideceğiz! O yüzden tadını çıkar, nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa! Sen yaşadığın hayatından memnunsun. Bende hayatımdan çok memnunum. Benim günahlarımın cezasını sen çekmeyeceksin. Benim yüzümden ekstra yanmayacaksın! O yüzden kendi hayatınla ilgilen, benimkini ancak izleyebilirsin! Karışamazsın! Allah mısın sen? Melek misin? Peygamber misin? Sen de benim gibi sıradan bir insansın. O yüzden işine bak.'







