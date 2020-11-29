Hakan Altun aşkını haykırdı!

Gonca Vuslateri (34) ile Hakan Altun'un (48) sevgili oldukları iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.



Vuslateri, kendisinden 14 yaş büyük şarkıcıyla aşk yaşadığını itiraf etmiş ve konuyla ilgili, 'Çok mutluyum, mutluyuz' açıklamasını yapmıştı.



Hakan Altun, İbo Show için İstanbul'a geldiğini ardından Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde Gonca Vuslateri ile tanıştığını açıkladı.



'Nazardan korkuyorum!



Altun açıklamasında, 'Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum' dedi.



'Birini sevmek...'



34 yaşındaki Vuslateri, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı; 'Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onubir hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi..Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ'la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin...'



Hakan Altun ise bu fotoğrafına, 'Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken...' notunu düşmüştü. Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki “Eri ve Gonca” sözcükleri, Gonca Vuslateri'nin soyadı olarak yorumlanmıştı.



