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Mustafa Topaloğlu'ndan kötü haber!

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçen günlerde kalp krizi geçirmiş ve hastanelik olmuştu. Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu. Topaloğlu'ndan bir kez daha korkutan haber geldi, şarkıcının yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Magazin / 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:53
Mustafa Topaloğlu'ndan kötü haber!

63 yaşındaki şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçen günlerde kalp krizi geçirmiş ve hastanelik olmuştu. Topaloğlu'ndan bir kez daha korkutan haber geldi, şarkıcının yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İki hafta önce Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılan şarkıcı, program sonrası aniden fenalaşmıştı.

Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu.

Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre; Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.

63 yaşındaki şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Demet Akalın ve Alişan'ın programına katılmış, yayın sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp krizi geçiren usta oyuncuya anjiyo yapılmış ve üç gün sonra taburcu olarak evine gönderilmişti.

Alişan

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