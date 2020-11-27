Tamer Karadağlı canlı yayında düştü!

Uzun yıllar "Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, evinde video çekerken halıya takılıp düştü. O anları paylaşan oyuncu, takipçilerini gülümsetti.
Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı. Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.
KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Karadağlı, o anları "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekledi.