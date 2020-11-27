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Bekir Aksoy’dan üzen haber!

Oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Orakçıoğlu ve 8 aylık bebekleri Asil, koronavirüse yakalandı. Çiçek Taksi, Doktorlar ve Türk Malı gibi başarılı yapımlarda rol alan 51 yaşındaki Bekir Aksoy ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavilerine hastanede devam edildi. Hastalığın ilk günlerini ağır geçiren Bekir Aksoy ailesinin sağlık durumları iyiye gidince tedavilerine evlerinde devam edilmeye karar verildi. Hastaneden taburcu olan Bekir Aksoy, eşi Nazife Orakçıoğlu ve 8 aylık bebekleri Asil’in hastalıkları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Magazin / 27 Kasım 2020 Cuma 11:20
Bekir Aksoy’dan üzen haber!

Doktorlar dizisinin yıldız oyuncusu Bekir Aksoy, eşi Nazife Orakçıoğlu ve 8 aylık bebekleri Asil, koronavirüse yakalandı. Tedavileri hastanede yapılan aile, taburcu olduktan sonra evinde karantinaya girdi.

Çiçek Taksi, Doktorlar ve Türk Malı gibi başarılı yapımlarda rol alan 51 yaşındaki Bekir Aksoy ve ailesinin testi pozitif çıkınca tedavilerine hastanede devam edildi.

TEDAVİLERİ HASTANEDE YAPILDI

Hastalığın ilk günlerini ağır geçiren Aksoy ailesinin sağlık durumları iyiye gidince tedavilerine evlerinde devam edilmeye karar verildi. Hastaneden taburcu olan çift, hastalıkları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

EŞİNİ DOĞUM YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, mart ayında dünyaya gelen oğlu Asil'in doğumunda eşini yalnız bırakmamıştı. Doğumhaneye giren oyuncu, doktorlarla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak baba olduğunun müjdesini vermişti.

Bekir Aksoy

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