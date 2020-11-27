Bekir Aksoy’dan üzen haber!

Oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Orakçıoğlu ve 8 aylık bebekleri Asil, koronavirüse yakalandı. Çiçek Taksi, Doktorlar ve Türk Malı gibi başarılı yapımlarda rol alan 51 yaşındaki Bekir Aksoy ve ailesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavilerine hastanede devam edildi. Hastalığın ilk günlerini ağır geçiren Bekir Aksoy ailesinin sağlık durumları iyiye gidince tedavilerine evlerinde devam edilmeye karar verildi. Hastaneden taburcu olan Bekir Aksoy, eşi Nazife Orakçıoğlu ve 8 aylık bebekleri Asil’in hastalıkları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.