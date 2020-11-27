Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evi için 100 bin liralık aksesuar alan ve bu alışverişiyle çok konuşulan Bülent Ersoy, dün de Nişantaşı'ndaki bir kürk dükkanında objektiflere yansıdı.







'ALIŞTIM ARTIK'



Mağazadan her biri 40 bin lira değerinde iki adet kürk satın alan ünlü sanatçı, “Yine hayvanseverleri kızdıracaksınız” diyen muhabirlere “Ben alıştım artık” diye karşılık verdi.



'İYİ PARA TOPLANIR'



Kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklayan Ersoy, “Kürklerimin hepsini Türkan Saylan'ın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır.” dedi.



ASGARİ ÜCRETLİLERE ÜZÜLÜYORUM



Ersoy, gazetecilerin, 'Bu pandemi döneminde bazı sanatçılar sahne alamıyor, çok sıkıntıdalar. 'Paramız bitiyor' diyorlar. Gerçekten bir sanatçı üç ay sahne almazsa paraları biter mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:



'Hazıra dağ dayanmaz' diye bir tabir vardır ama yaptıkları yatırımın durumuna bağlı. Dayanma gücü zor. Sadece sanatçılar için değil, insanlar için de zor. Asgari ücretlilere üzülüyorum. Bir dengesizlik oluyor tabii ki. Belirli bir kazancı olan insan asgari ücretle çalışan insanla bir olmayabilir ama bu kadar uçurum... Tabi bunu ancak çeken bilir.'







