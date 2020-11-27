Beyaz Gazete Ana Sayfa

'Asgari ücretlilere üzülüyorum'

Nişantaşı’ndaki bir kürk dükkanda görüntülenen Bülent Ersoy, öldükten sonra kürklerine ne yapacağını söyledikten sonra asgari ücretlilere de üzüldüğünü söyledi.

Magazin / 27 Kasım 2020 Cuma 13:29
'Asgari ücretlilere üzülüyorum'

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evi için 100 bin liralık aksesuar alan ve bu alışverişiyle çok konuşulan Bülent Ersoy, dün de Nişantaşı'ndaki bir kürk dükkanında objektiflere yansıdı.



'ALIŞTIM ARTIK'

Mağazadan her biri 40 bin lira değerinde iki adet kürk satın alan ünlü sanatçı, “Yine hayvanseverleri kızdıracaksınız” diyen muhabirlere “Ben alıştım artık” diye karşılık verdi.

'İYİ PARA TOPLANIR'

Kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklayan Ersoy, “Kürklerimin hepsini Türkan Saylan'ın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır.” dedi.

ASGARİ ÜCRETLİLERE ÜZÜLÜYORUM

Ersoy, gazetecilerin, 'Bu pandemi döneminde bazı sanatçılar sahne alamıyor, çok sıkıntıdalar. 'Paramız bitiyor' diyorlar. Gerçekten bir sanatçı üç ay sahne almazsa paraları biter mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'Hazıra dağ dayanmaz' diye bir tabir vardır ama yaptıkları yatırımın durumuna bağlı. Dayanma gücü zor. Sadece sanatçılar için değil, insanlar için de zor. Asgari ücretlilere üzülüyorum. Bir dengesizlik oluyor tabii ki. Belirli bir kazancı olan insan asgari ücretle çalışan insanla bir olmayabilir ama bu kadar uçurum... Tabi bunu ancak çeken bilir.'



Bülent Ersoy

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement