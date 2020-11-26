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Ünlü çiftten örnek hareket!

Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ile hamile eşi Sinem Kobal sosyal medyanın büyük ilgisini görüyor. Mutluluklarını bebekle taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü çift, kendilerine yöneltilen sorularını yanıtsız bırakmadı.

Magazin / 26 Kasım 2020 Perşembe 20:03
Ünlü çiftten örnek hareket!

Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ile hamile eşi Sinem Kobal sosyal medyanın büyük ilgisini görüyor. Mutluluklarını bebekle taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ünlü çift, kendilerine yöneltilen sorularını yanıtsız bırakmadı.

Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte görüntülendi. Kızları Lalin'i kucaklarına alan güzel oyuncu fit görüntüsü ile dikkat çekerken Kenan İmirzalıoğlu'nun duyarlılığı gözlerden kaçmadı. Snobmagazin'in haberine göre, doktor kontrolünden çıkan ünlü çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Taze anne Sinem Kobal, gazetecilerin sorularına şu yanıtları verdi:

İyiyiz. Her şey yolunda çok şükür, daha bir ay oldu. Lalin evde bekliyor. Ona yetişicez şimdi, kontrole geldik dediğim gibi, Lalin iyi biz iyiyiz. Güzel anne kızları Lalin'in kime benzediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: Yok daha çok ufak, daha çok yeni, her gün de değişiyor. Kenan İmirzalıoğlu eşinin sorularını yanıtladığı sırada maske takmayan bir vatandaşı uyarması dikkatlerden kaçmadı ve bu hareketi büyük beğeni topladı.

Kenan İmirzalıoğluSinem Kobal

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