Gökberk Demirci ile Özge Yağız evleniyor mu?

Yemin dizisinde Emir karakterine hayat veren Gökberk Demirci, aynı dizide partner olduğu Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız ile bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Yeni sezonda diziden ayrılan Yağız, şimdilerde 'Sol Yanım' dizisi ile dönmeye hazırlanıyor.



Ancak çiftin ilişkisi son sürat devam ediyor. Her hareketiyle dikkat çekmeyi başaran ikiliden Gökberk Demirci, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.



GÖKBERK DEMİRCİ İLE ÖZGE YAĞIZ EVLENİYOR MU?



Gökberk Demirci, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Demirci, evlilik balonlarını paylaşarak 'She said yes (evet dedi) balonları' mesajını not düştü.



Hal böyle olunca yakışıklı oyuncunun sevgilisine evlilik teklifi edip etmediği merak konusu oldu. Çift, konuyla ilgili net bir açıklamada ise bulunmadı...