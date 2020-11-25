Ünlü oyuncu setleri bırakıyor!

Bol bol aksiyon sahneleri çektiklerini söyleyen Bilgiç, şaşırtan kilo itirafında bulundu. Güzel oyuncu, "Ramo'nun Adana'daki çekimlerinde kebap yemekten çok kilo aldım. Fazla kilolarımı vermeye çalışıyorum" dedi.



Oyunculuğun yanı sıra hukuk fakültesinde öğrenim gördüğünü ve ikinci sınıfta olduğunu belirten Bilgiç, mezun olmasının zor olduğunu ama online derslere katılarak eğitimine devam ettirdiğini söyledi.



OYUNCULUĞU BIRAKACAK MI?



Bilgiç, "Oyunculuğu bırakıp avukat mı olacaksınız?" sorusuna, "Hayır. Kariyerime oyuncu olarak devam edeceğim." cevabını verdi.



Ünlü oyuncu, "Arkadaş arasındaki tartışmalarda kendi avukatlığınızı yapar mısınız?" sorusu üzerine, "Benim yerime başkası yapsın avukatlığımı" dedi.