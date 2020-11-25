Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü oyuncu setleri bırakıyor!

Diriliş Ertuğrul'da Halime Sultan'a hayat veren, şimdilerde Ramo'da boy gösteren ünlü oyuncu Esra Bilgiç, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü açıklayan Bilgiç, "Oyunculuğu bırakıp avukat mı olacaksınız?" sorusuna net bir yanıt verdi.

Magazin / 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:41
Ünlü oyuncu setleri bırakıyor!

Bol bol aksiyon sahneleri çektiklerini söyleyen Bilgiç, şaşırtan kilo itirafında bulundu. Güzel oyuncu, "Ramo'nun Adana'daki çekimlerinde kebap yemekten çok kilo aldım. Fazla kilolarımı vermeye çalışıyorum" dedi.

Oyunculuğun yanı sıra hukuk fakültesinde öğrenim gördüğünü ve ikinci sınıfta olduğunu belirten Bilgiç, mezun olmasının zor olduğunu ama online derslere katılarak eğitimine devam ettirdiğini söyledi.

OYUNCULUĞU BIRAKACAK MI?

Bilgiç, "Oyunculuğu bırakıp avukat mı olacaksınız?" sorusuna, "Hayır. Kariyerime oyuncu olarak devam edeceğim." cevabını verdi.

Ünlü oyuncu, "Arkadaş arasındaki tartışmalarda kendi avukatlığınızı yapar mısınız?" sorusu üzerine, "Benim yerime başkası yapsın avukatlığımı" dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement