Mehmet Ali Erbil'in son hali!

Mehmet Ali Erbil kaçış sendromu hastalığı yüzünden ölümden dönmüş ve bir süredir evinde tedavi görüyordu. Son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığını duyurmuştu.



Usta sanatçı, bugün kızı Sezin Erbil ile bir araya geldi. Hasret gideren baba-kız, sevenlerine de sürpriz yaptı.







"VE İŞTE HER ŞEYİM"



Sezin Erbil, sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşıp, "'Ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali. Ayrıca şimdi söylemiyorum çok yakında büyük sürpriz var" notunu düştü.