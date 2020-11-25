Beyaz Gazete Ana Sayfa

Hadise, koronavirüse yakalandı!

Koronavirüse yakalanan Hadise, evinde karantinaya girdi.

Magazin / 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:22
Hadise, koronavirüse yakalandı!

Belinden riskli bir ameliyat olan annesi için Belçika'ya giden ve bir süre annesinin yanında kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen ünlü şarkı Hadise'den kötü haber geldi.

HADİSE POZİTİF ÇIKTI

Yurt dışından döndükten sonra kendisini halsiz hisseden Hadise, şüphelenip test yaptırdı. Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcının test sonucu pozitif çıktı.

EVLERİ AYIRDILAR

Hemen sevgilisinin yanından ayrılan ve evine geçen Hadise, kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.

Koronavirüse yakalanmamak için çok dikkat eden Hadise, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ve köpekleri Benek ile birlikte geçiriyordu.

Belçika

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement